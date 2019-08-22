Чемпіон України з баскетболу підсилився першим легіонером
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Першим іноземним гравцем, якого підписав діючий чемпіон в міжсезоння 2019-2020 року, став американський розігруючий Айзей Вільямс. Про це інформує сайт южненського клубу, передає УНН.
Гравець 1995 року народження зі зростом 188 см провів минулий сезон за БК "Ямбол" з Болгарії.
У середньому на майданчику американець проводив 29 хвилин в 23 офіційних іграх чемпіонату. В середньому гравець набирав по 15,1 очок, реалізуючи 49,4 відсотків двоочкових і 34,3 відсотки дальніх спроб, робив 2,4 підбирання, 4,4 передачі за гру і 1,2 перехоплення.
Зазначено, що гравець вже прибув в розташування южненського клубу, пройшов медогляд, і приступив до тренувань з командою.
Нагадаємо, що минулого чемпіонату "Хімік" у фіналі ЧУ завдав поразки "Київ-Баскету".