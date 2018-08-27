"Челси" одержал третью подряд победу на старте розыгрыша АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В одном из последних противостояний 3-го тура элитного английского чемпионата по футболу Премьер-лиги, лондонский “Челси” в гостях победил “Ньюкасл”, передает корреспондент УНН.
Главные события баталии состоялись в заключительную 15-минутку. Сначала Маркоса Алонсо был сбит в чужой штрафной, за что рефери назначил 11-метровый. Эден Азар реализовал попытку несмотря на то, что голкипер Дубравка угадал полет мяча.
Очень быстро хозяева ответили своим голом. Йедлин навесил на ближнюю штангу, где Хоселу головой переправил мяч под штангу.
Однако автор результативной передачи Йедлин оказался антигероем, когда срезал мяч в собственные ворота на 87 минуте — 1:2.
Таким образом, “синие” под руководством нового наставника итальянца Сарре имеют стопроцентный показатель в турнирной таблице — 9 очков. “Ньюкасл” с одним баллом находится в нижней части лиги.
Напомним, что “Манчестер Сити” не сумевший одержать третью победу в АПЛ.