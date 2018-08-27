"Челсі" здобув третю поспіль перемогу на старті розіграшу АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В одному із останніх протистоянь 3-го туру елітного англійського чемпіонату з футболу Прем’єр-ліги, лондонський “Челсі” в гостях переміг “Ньюкасл”, передає кореспондент УНН.
Головні події баталії відбулися в заключну 15-хвилинку. Спочатку Маркоса Алонсо було збито в чужій карній зоні, за що рефері призначив 11-метровий. Еден Азар реалізував спробу попри те, що голкіпер Дубравка вгадав політ м’яча.
Дуже швидко господарі відповіли своїм голом. Йедлін навісив на ближню штангу, де Хоселу головою переправив м’яч під стійку.
Проте автор результативної передачі Йедлін виявився антигероєм, коли зрізав м’яч у власні ворота на 87 хвилині — 1:2.
Таким чином, “сині” під орудою нового наставника італійця Саррі мають стовідсотковий показник в турнірній таблиці — 9 очок. “Ньюкасл” із одним балом знаходиться у нижній частині ліги.
Нагадаємо, що “Манчестер Сіті” не зумів здобути третю звитягу в АПЛ.