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Чехия решила передать боеприпасы для укрепления обороноспособности Украины

Чехия решила передать боеприпасы для укрепления обороноспособности Украины

Киев • УНН

 • 14472 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Чехия решила передать артиллерийские боеприпасы для укрепления обороноспособности Украины, а также предоставить медицинскую помощь ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Чешской Республики во вторник, пишет УНН.

Цитата:

"Заместитель министра обороны (Чешской Республики - ред.) Даниэль Блажковец и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный подписали договоры о бесплатной передаче артиллерийских боеприпасов, что направлено на укрепление обороноспособности Украины, а также медицинской помощи ВСУ", - сообщили в Минобороны Чехии в Twitter.

Дополнение

С 1 по 2 февраля 2022 года Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный, по данным Минобороны Чехии, находится с официальным визитом в Чешской Республике.

Во вторник его должен был встретить начальник Генерального штаба армии Чешской Республики генерал армии Алеш Опата. После этого оба генерала должны были обсудить "углубление сотрудничества между двумя армиями, совместные учебные мероприятия и укрепление военного потенциала". Во время визита заместитель министра обороны Даниэль Блажковец и заместитель министра оборонной стратегии и политики Ян Гавранек также должны были встретиться с генералом Залужным.

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