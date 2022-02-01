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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Чехія вирішила передати боєприпаси для зміцнення обороноздатності України

Чехія вирішила передати боєприпаси для зміцнення обороноздатності України

Київ • УНН

 • 14474 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Чехія вирішила передати артилерійські боєприпаси для зміцнення обороноздатності України, а також надати медичну допомогу ЗСУ. Про це повідомили у Міністерстві оборони Чеської Республіки у вівторок, пише УНН.

Цитата:

"Заступник міністра оборони (Чеської Республіки - ред.) Даніель Блажковець та Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний підписали договори про безплатну передачу артилерійських боєприпасів, що спрямовано на зміцнення обороноздатності України, а також медичну допомогу ЗСУ", - повідомили Міноборони Чехії у Twitter.

Доповнення

З 1 по 2 лютого 2022 року Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний, за даними Міноборони Чехії, перебуває з офіційним візитом у Чеській Республіці.

У вівторок його мав зустріти начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки генерал армії Алеш Опата. Після цього обидва генерали мали обговорити "поглиблення співпраці між двома арміями, спільні навчальні заходи та зміцнення військового потенціалу". Під час візиту заступник міністра оборони Даніель Блажковець та заступник міністра оборонної стратегії та політики Ян Гавранек також повинні були зустрітися з генералом Залужним.

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