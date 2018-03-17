Чехия и Швеция отвергли причастность к происхождению "Новичка"

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министры обороны и иностранных дел Чешской Республики Карла Шлехтова и Мартин Стропницкий считают, что заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о чешском происхождении нервно-паралитического вещества “Новичок” ничем не подкреплено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter сообщение руководителей ведомств.