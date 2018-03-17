Чехия и Швеция отвергли причастность к происхождению "Новичка"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Министры обороны и иностранных дел Чешской Республики Карла Шлехтова и Мартин Стропницкий считают, что заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о чешском происхождении нервно-паралитического вещества “Новичок” ничем не подкреплено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter сообщение руководителей ведомств.
“Чехия с 90-х годов является участником международного договора о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия. Республика четко его выполняет”, — написала в субботу глава оборонного ведомства в своем микроблоге.
Заявление о чешском происхождении “Новичка” “ничем не подкреплено”, считает Стропницкий. Свое заявление глава МИД разместил также в своем Twitterr-аккаунте.
Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём также отвергла заявление Захаровой о шведском происхождении нервно-паралитического вещества, которым были отравлении экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском городе Солсбери.
“Отбрасываю утверждения представителя МИД России о том, что нервно-паралитический агент, используемый в Солсбери, мог происходить из Швеции”, — написала Валльстрём в субботу в своем Twitter.
17 марта Захарова в эфире телеканала “Россия 24” заявила, что “наиболее вероятным источником происхождения” “Новичка” “являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта “Новичок”.
“Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос”, — сказала она.
Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.
В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов.
В свою очередь МИД РФ объявило персонами нон-грата и требует покинуть Россию в недельный срок в 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.