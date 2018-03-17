Чехія і Швеція відкинули причетність до походження "Новачка"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністри оборони і закордонних справ Чеської Республіки Карла Шлехтова і Мартін Стропніцкій вважають, що заяву офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової про чеське походженні нервово-паралітичного речовини “Новачок” нічим не підкріплено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter повідомлення очільників відомств.
“Чехія з 90-х років є учасником міжнародного договору щодо заборони розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї. Республіка чітко його виконує”, — написала в суботу глава оборонного відомства в своєму мікроблозі.
Заява про чеське походження “Новачка” “нічим не підкріплено”, вважає Стропніцкій. Свою заяву глава МЗС розмістив також в своєму Twitterr-акаунті.
Міністр закордонних справ Швеції Маргот Валльстрьом також відкинула заяву Захарової про шведське походження нервово-паралітичного речовини, якою були отруєнні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька Юлія в британському місті Солсбері.
“Відкидаю затвердження представника МЗС Росії про те, що нервово-паралітичний агент, використаний в Солсбері, міг відбуватися зі Швеції”, — написала Валльстрьом у суботу в своєму Twitter.
17 березня Захарова в ефірі телеканалу “Росія 24” заявила, що “найбільш імовірним джерелом походження” “Новачка” “є ті країни, які з кінця 90-х років проводять інтенсивні дослідження речовин з проекту “Новачок”.
“Це Велика Британія, Словаччина, Чехія, Швеція, з приводу США треба ставити питання”, — сказала вона.
Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
У відповідь Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів.
У свою чергу МЗС РФ оголосило персонами нон-грата і вимагає покинути Росію в тижневий термін у 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії.