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Бюджет Кировоградской области перевыполнили на 6,5%

Бюджет Кировоградской области перевыполнили на 6,5%

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Депутаты согласовали изменения в областной бюджет на 2016 год. По итогам января-сентября 2016 года, перевыполнение доходной части общего фонда областного бюджета составило 6,5% или 20 150,9 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе областного совета, сообщает УНН.

В частности, проектом решения предлагается увеличить доходы общего фонда областного бюджета за счет их перевыполнение на 13 842,1 тыс. грн, в том числе:

- поступления налога на доходы физических лиц на 2000 тыс. грн;
- поступления рентной платы за специальное использование недр для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения - на 2 842,1 тыс. грн;
- поступления рентной платы за специальное использование воды - на 2 000 тыс. грн;
- налог на прибыль частных предприятий на 7 000 тыс. грн.

На эту сумму предлагается увеличить расходы областного бюджета.

Также планируется осуществить капитальный ремонт здания Кировоградского областного центра детского и юношеского творчества и здания Кировоградского областного центра туризма, краеведения и экскурсий учащейся молодежи на общую сумму почти 1,0 млн. Грн. На приобретение медикаментов для лечения больных ювенальным ревматоидным артритом областной детской больнице будет направлено более 3,0 млн грн. На изготовление проектно-сметной документации по объекту: "Новое строительство жилого комплекса для семей военнослужащих в районе ул. Леваневского в Кропивницком" предусмотрено 1,0 млн грн.

Депутаты согласовали ряд проектов распоряжений главы Кировоградской областной государственной администрации по перераспределению и использованию средств областного бюджета на 2016 год.

Предполагается увеличить объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий на сумму 20 млн грн и соответственно направить эти средства по расходам по главным распорядителям средств областного бюджета.

Так, по 5,0 млн грн выделено на приобретение медицинского оборудования для Кировоградской областной больницы, на реконструкцию главного корпуса № 1 Кировоградской детской областной больницы, реконструкцию главного корпуса станции переливания крови, реконструкцию здания детского сада "Зернышко" в г. Новоукраинка.

На условиях софинансирования за счет средств областного бюджета в сумме 1,0 млн грн будет осуществлена ​​реконструкция автомобильной дороги Новомиргород - Большая Виска.

Кроме того, депутаты согласовали распределение субвенции из областного бюджета районным и городским (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по развитию земельных отношений в области. При этом местные советы Александровского и Онуфриевского районов на инвентаризацию земель населенных пунктов и проведение нормативной денежной оценки земель получат из областного бюджета 35,5 тыс. грн и 150,7 тыс. грн соответственно.

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