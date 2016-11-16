Бюджет Кіровоградщини перевиконано на 6,5%

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 18285 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 35535 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 63782 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 134995 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 198406 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190263 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211123 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196780 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152110 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152925 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.7 м/с
94 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 2 години
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122207 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 33117 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 73970 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 52550 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 30289 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 477241 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 314967 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 377422 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489124 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 733602 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122207 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 182988 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125853 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160808 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184004 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Бюджет Кіровоградщини перевиконано на 6,5%

Бюджет Кіровоградщини перевиконано на 6,5%

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Депутати погодили зміни до обласного бюджету на 2016 рік. За підсумками січня-вересня 2016 року, перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету склало 6,5% або 20150,9 тис. грн. Про це поінформували в прес-службі обласної ради, повідомляє УНН.

Зокрема, проектом рішення пропонується збільшити доходи загального фонду обласного бюджету за рахунок їх перевиконання на 13842,1 тис. грн, у тому числі:
- надходження податку на доходи фізичних осіб на 2000 тис. грн;
- надходження рентної плати за спеціальне використання надр для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – на 2842,1 тис. грн;
- надходження рентної плати за спеціальне використання води – на 2000 тис. грн;
- податок на прибуток приватних підприємств на 7000 тис. грн.

На цю суму пропонується збільшити видатки обласного бюджету.

Також планується здійснити капітальний ремонт будівлі Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості та будівлі Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді на загальну суму майже 1,0 млн. грн. На придбання медикаментів для лікування хворих на ювенальний ревматоїдний артрит в обласній дитячій лікарні буде спрямовано понад 3,0 млн. грн. На виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: "Нове будівництво житлового комплексу для сімей військовослужбовців в районі вул. Леваневського у м.Кропивницький” передбачено 1,0 млн. грн.

Депутати погодили низку проектів розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо перерозподілу та використання коштів обласного бюджету на 2016 рік.

Передбачається збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 20 млн грн та відповідно спрямувати ці кошти за видатками по головних розпорядниках коштів обласного бюджету.

Так, по 5,0 млн грн виділено на придбання медичного обладнання для Кіровоградської обласної лікарні, на реконструкцію головного корпусу № 1 Кіровоградської дитячої обласної лікарні, реконструкцію головного корпусу станції переливання крові, реконструкцію будівлі дитячого садка “Зернятко” в м. Новоукраїнка.

На умовах співфінансування за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 1,0 млн грн буде здійснено реконструкцію автомобільної дороги Новомиргород — Велика Виска.

Крім того, депутати погодили розподіл субвенції з обласного бюджету районним і міським (міст обласного значення) бюджетам на реалізацію заходів із розвитку земельних відносин в області. При цьому місцеві ради Олександрівського та Онуфріївського районів на інвентаризацію земель населених пунктів і проведення нормативної грошової оцінки земель отримають з обласного бюджету 35,5 тис. грн та 150,7 тис. грн відповідно.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$86,933.60
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,911.85