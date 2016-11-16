Бюджет Кіровоградщини перевиконано на 6,5%
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Депутати погодили зміни до обласного бюджету на 2016 рік. За підсумками січня-вересня 2016 року, перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету склало 6,5% або 20150,9 тис. грн. Про це поінформували в прес-службі обласної ради, повідомляє УНН.
Зокрема, проектом рішення пропонується збільшити доходи загального фонду обласного бюджету за рахунок їх перевиконання на 13842,1 тис. грн, у тому числі:
- надходження податку на доходи фізичних осіб на 2000 тис. грн;
- надходження рентної плати за спеціальне використання надр для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – на 2842,1 тис. грн;
- надходження рентної плати за спеціальне використання води – на 2000 тис. грн;
- податок на прибуток приватних підприємств на 7000 тис. грн.
На цю суму пропонується збільшити видатки обласного бюджету.
Також планується здійснити капітальний ремонт будівлі Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості та будівлі Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді на загальну суму майже 1,0 млн. грн. На придбання медикаментів для лікування хворих на ювенальний ревматоїдний артрит в обласній дитячій лікарні буде спрямовано понад 3,0 млн. грн. На виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: "Нове будівництво житлового комплексу для сімей військовослужбовців в районі вул. Леваневського у м.Кропивницький” передбачено 1,0 млн. грн.
Депутати погодили низку проектів розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо перерозподілу та використання коштів обласного бюджету на 2016 рік.
Передбачається збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 20 млн грн та відповідно спрямувати ці кошти за видатками по головних розпорядниках коштів обласного бюджету.
Так, по 5,0 млн грн виділено на придбання медичного обладнання для Кіровоградської обласної лікарні, на реконструкцію головного корпусу № 1 Кіровоградської дитячої обласної лікарні, реконструкцію головного корпусу станції переливання крові, реконструкцію будівлі дитячого садка “Зернятко” в м. Новоукраїнка.
На умовах співфінансування за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 1,0 млн грн буде здійснено реконструкцію автомобільної дороги Новомиргород — Велика Виска.
Крім того, депутати погодили розподіл субвенції з обласного бюджету районним і міським (міст обласного значення) бюджетам на реалізацію заходів із розвитку земельних відносин в області. При цьому місцеві ради Олександрівського та Онуфріївського районів на інвентаризацію земель населених пунктів і проведення нормативної грошової оцінки земель отримають з обласного бюджету 35,5 тис. грн та 150,7 тис. грн відповідно.