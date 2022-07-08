Буковина: в Днестровском водохранилище на большой глубине нашли вражескую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. На Буковине в Днестровском водохранилище на глубине 20 метров нашли вражескую ракету, сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук, распространив видео, пишет УНН.
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"На территории Черновицкой области в Днестровском водохранилище на глубине 20 метров дайверы нашли вражескую ракету", - сообщил Осачук.
На месте работают специалисты.
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26 мая Осачук сообщил, что в небе над Черновицкой областью обезвредили вражескую цель.