Буковина: в Днестровском водохранилище на большой глубине нашли вражескую ракету

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"На территории Черновицкой области в Днестровском водохранилище на глубине 20 метров дайверы нашли вражескую ракету", - сообщил Осачук.

На месте работают специалисты.

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26 мая Осачук сообщил, что в небе над Черновицкой областью обезвредили вражескую цель.