Буковина: у Дністровському водосховищі на великій глибині знайшли ворожу ракету

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"На території Чернівецької області у Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли ворожу ракету", - повідомив Осачук.

На місці працюють спеціалісти.

Доповнення

26 травня Осачук повідомив, що у небі над Чернівецькою областю знешкодили ворожу ціль.