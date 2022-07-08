Буковина: у Дністровському водосховищі на великій глибині знайшли ворожу ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. На Буковині у Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів знайшли ворожу ракету, повідомив голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук, поширивши відео, пише УНН.
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"На території Чернівецької області у Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли ворожу ракету", - повідомив Осачук.
На місці працюють спеціалісти.
Доповнення
26 травня Осачук повідомив, що у небі над Чернівецькою областю знешкодили ворожу ціль.