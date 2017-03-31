Строители привели в порядок детдом “Малятко” после зимы

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42592 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102863 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157662 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116993 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116865 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112779 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104447 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107115 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103604 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153914 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрыв прогремел возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: что известно

Взрыв прогремел возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: что известно

11 марта, 17:04 • 27355 просмотра
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

11 марта, 17:15 • 53277 просмотра
Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

11 марта, 18:11 • 38729 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

11 марта, 18:28 • 66974 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 111063 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 111063 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 148754 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 157287 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 153914 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 153538 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 111770 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 121809 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 128405 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 128621 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 133241 просмотра
Актуальное
Строители привели в порядок детдом “Малятко” после зимы

Строители привели в порядок детдом “Малятко” после зимы

Киев  •  УНН

 • 13944 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Работники Холдинговой компании “Киевгорстрой” провели субботник в подшефном детском доме “Малятко”. Строители побелили деревья и бордюры, посадили кусты и цветы, привели в порядок территорию детского учреждения. Дружба детского дома и мощного строительного холдинга началась более трех десятилетий назад. И все это время строители - опора и поддержка и детям-сиротам и неизменном директору заведения Лидии Литвиненко, передает УНН.

Работники Холдинговой компании “Киевгорстрой” провели субботник в подшефном детском доме “Малятко”. Строители побелили деревья и бордюры, посадили кусты и цветы, привели в порядок территорию детского учреждения. Дружба детского дома и мощного строительного холдинга началась более трех десятилетий назад. И все это время строители - опора и поддержка и детям-сиротам и неизменном директору заведения Лидии Литвиненко.

“Каждый раз, когда работники холдинга приезжают к нашим детей, это праздник для моей души. Не то, чтобы дети были обижены вниманием или еще чем-то, но именно “киевгорстроевцы” родные, столько лет бок о бок. Это и подарки к празднику, и ремонт помещений, и оздоровления детей, и вот как сегодня - обустройство территории ”, - говорит Лидия Литвиненко.

В детском доме на сегодняшний день на содержании и воспитании 150 детей. Десять из них - полные сироты, остальные дети живут в семьях, но имеют определенные проблемы со здоровьем, а в “Малятко” с помощью корректирующих методик, им помогают преодолеть недуг и стать здоровыми.

“Чужих детей не бывает” - для нас это не просто лозунг, - говорит Управляющий делами ПАО “ХК “Киевгорстрой” Юрий Зубко. - Детский дом “Малятко” - это часть души каждого работника нашего коллектива. Это наши дети, и мы заботимся о них, как о своих собственных. Но все равно понимаем, что сколько бы тепла и любви ты не дал ребенку-сироте, родных родителей не заменишь никем. Ну, по крайней мере, пусть не нуждаются в одежде, еде, оздоровлении и каких развлечениях. Поэтому, помогали, помогаем и будем помогать дальше”, - отметил он.

Директор департамента кадрового обеспечения, председатель профсоюзного комитета, ведущие специалисты юридического, экономического, строительного, ИТ-департамента и бухгалтерии красили, подметали и озеленяли дворы детдома, с любовью высаживали кусты, которые совсем скоро расцветут и будут радовать малышей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы