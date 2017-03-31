Строители привели в порядок детдом “Малятко” после зимы

Работники Холдинговой компании “Киевгорстрой” провели субботник в подшефном детском доме “Малятко”. Строители побелили деревья и бордюры, посадили кусты и цветы, привели в порядок территорию детского учреждения. Дружба детского дома и мощного строительного холдинга началась более трех десятилетий назад. И все это время строители - опора и поддержка и детям-сиротам и неизменном директору заведения Лидии Литвиненко.

“Каждый раз, когда работники холдинга приезжают к нашим детей, это праздник для моей души. Не то, чтобы дети были обижены вниманием или еще чем-то, но именно “киевгорстроевцы” родные, столько лет бок о бок. Это и подарки к празднику, и ремонт помещений, и оздоровления детей, и вот как сегодня - обустройство территории ”, - говорит Лидия Литвиненко.

В детском доме на сегодняшний день на содержании и воспитании 150 детей. Десять из них - полные сироты, остальные дети живут в семьях, но имеют определенные проблемы со здоровьем, а в “Малятко” с помощью корректирующих методик, им помогают преодолеть недуг и стать здоровыми.

“Чужих детей не бывает” - для нас это не просто лозунг, - говорит Управляющий делами ПАО “ХК “Киевгорстрой” Юрий Зубко. - Детский дом “Малятко” - это часть души каждого работника нашего коллектива. Это наши дети, и мы заботимся о них, как о своих собственных. Но все равно понимаем, что сколько бы тепла и любви ты не дал ребенку-сироте, родных родителей не заменишь никем. Ну, по крайней мере, пусть не нуждаются в одежде, еде, оздоровлении и каких развлечениях. Поэтому, помогали, помогаем и будем помогать дальше”, - отметил он.

Директор департамента кадрового обеспечения, председатель профсоюзного комитета, ведущие специалисты юридического, экономического, строительного, ИТ-департамента и бухгалтерии красили, подметали и озеленяли дворы детдома, с любовью высаживали кусты, которые совсем скоро расцветут и будут радовать малышей.