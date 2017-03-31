Будівельники упорядкували дитбудинок “Малятко” після зими

“Кожного разу, коли працівники холдингу приїздять до наших діток, це свято для моєї душі. Не те, щоб діти були ображені увагою чи ще чимось, але саме “київміськбудівці” найрідніші, стільки років пліч-о-пліч. Це і подарунки до свята, і ремонт приміщень, і оздоровлення діток, і от як сьогодні – облаштування території”, - говорить Лідія Литвиненко.

У дитячому будинку на сьогоднішній день на утриманні і виховання 150 дітей. Десятеро з них – повні сироти, інші – дітки живуть у родинах, але мають певні вади здоров’я, а у “Маляткові” за допомогою корегувальних методик, їм допомагають подолати недугу і стати повносправними.

“Чужих дітей не буває” - для нас це не просто гасло, - говорить Керуючий справами ПАТ “ХК “Київміськбуд” Юрій Зубко. – Дитячий будинок “Малятко” - це частина душі кожного працівника нашого колективу. Це наші діти, і ми турбуємось про них, як про своїх власних. Але все одно розуміємо, що скільки б тепла і любові ти не дав дитині-сироті, рідних батьків не заміниш ніким. Ну, принаймні, хай не відчувають потреби у одязі, їжі, оздоровленні і якихось розвагах. Тому, допомагали, допомагаємо і будемо допомагати далі”, - зазначив він.

Директор департаменту кадрового забезпечення, голова профспілкового комітету, провідні фахівці юридичного, економічного, будівельного, ІТ-департаменту і бухгалтерії фарбували, підмітали і озеленювали подвір’я дитбудинку, з любов’ю висаджували куші, які зовсім скоро розквітнуть і радуватимуть малечу.