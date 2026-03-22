Буданов вручил орден главе дома Габсбургов за поддержку Украины
Киев • УНН
Кирилл Буданов передал Карлу фон Габсбургу орден За заслуги III степени. Стороны обсудили сотрудничество в рамках европейских институций и интеграцию.
На этой неделе руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов провел встречу с почетным президентом Панъевропейского союза Австрии и главой дома Габсбургов Карлом фон Габсбургом, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Буданов поблагодарил Карла фон Габсбурга за многолетнюю поддержку Украины и четкую и принципиальную позицию по защите суверенитета и европейской интеграции нашей страны.
"Каждый, кто сегодня выступает в защиту Украины, является нашим союзником. Такая международная солидарность вдохновляет и приближает нас к общей победе", – подчеркнул руководитель Офиса Главы государства.
По поручению Президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов вручил Карлу фон Габсбургу орден "За заслуги" III степени за вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, популяризацию Украины на международной арене и активную благотворительную деятельность.
Во время встречи обсудили углубление сотрудничества в рамках европейских институтов. Кирилл Буданов отметил, что общая цель Украины и ее партнеров – развитие сильной, безопасной и объединенной Европы, где наша страна занимает свое законное место.
