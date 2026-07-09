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Буданов отреагировал на столкновения с толпой и ТЦК во Львове и ожидает справедливой реакции от правоохранителей

Киев • УНН

 • 3798 просмотра

Кирилл Буданов осудил события во Львове. Он подчеркнул, что ожидает справедливой реакции от правоохранительных органов на события.

Буданов отреагировал на столкновения с толпой и ТЦК во Львове и ожидает справедливой реакции от правоохранителей

Руководитель Офиса Президента, экс-начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отреагировал на конфликт с участием толпы и представителей ТЦК во Львове, указав, что ожидает "справедливой" реакции от правоохранительных органов, пишет УНН.

Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же бить и срывать одежду, но уже с вас. Ожидаю справедливой реакции от правоохранительных органов на события во Львове

- написал Буданов в четверг в соцсетях.

Дополнение

Вечером 8 июля во Львове, в районе Сыхов, толпа пыталась "освободить" мужчину от сотрудников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил ночью, что "провели срочное совещание с правоохранителями по ситуации с блокированием автомобилей ТЦК на Сыхове".

"Первоочередная задача - обеспечить общественный порядок! Все, кто совершал правонарушения, в том числе препятствование деятельности военнослужащих, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности. На Львовщине не место беззаконию! В то же время областной ТЦК и СП проведет служебное расследование правомерности действий военнослужащих ТЦК и СП по оповещению гражданина 1996 года рождения, находившегося в розыске. Призываю всех помнить о законе и о том, что враг у нас один", - написал Козицкий в соцсетях.

"То, что мы увидели вчера во Львове - очень плохо. Еще не диагноз, но уже симптом. (…) Позорное поведение группы людей не способно уничтожить репутацию громады, но тень бросила. (…) Видео, которые мы увидели вчера – это печаль и стыд. Будьте мудрыми!" - прокомментировал инцидент мэр Львова Андрей Садовый в соцсетях.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова, комментируя события, указала, что снова получит десятки приглашений на эфиры, запросы на комментарии и интервью, где, как она ожидает, у нее "будут спрашивать, как же так случилось, что гражданские нападают на военных? И кто за это ответственен". "Я не пойду ни на одно такое интервью. Я вообще последний год отказываю всем журналистам, которые видят проблемы лишь в нарушении прав уклоняющихся и не видят несколько миллионов военнослужащих и членов их семей - тех, кто на себе вывозит нам государство, часто незаметно и молча, кто не может перекричать толпу паразитов, - написала Решетилова в соцсетях. - Так вот, о вопросе, кто ответственен. Однозначно правительство, военно-политическое руководство, местное самоуправление, которые уже столько лет не могут найти баланс между потребностями экономики и потребностями армии. Нужен полный пересмотр принципов бронирования, с которого должна начаться реформа мобилизации. Но для того, чтобы реализовать это, нужна не только политическая воля, не только команда мощных бюрократов, но и поддержка общества, а ее нет. Не знаете, почему? Отдельное место в аду будет для тех политиков и чиновников, которые хайпят на теме мобилизации. Вы всех их знаете, здесь нечего добавить".

Юлия Шрамко

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