Британские правоохранители задержали яхту под ямайским флагом с 2 тоннами кокаина на борту

Детали

Яхту, шедшую их Карибского моря, перехватили в 80 километрах от берега, уже в международных водах.

После обнаружения на судне груза наркотиков все члены экипаже – один британец и 5 никарагуанцев – были арестованы.

Общая стоимость наркотиков по оценкам специалистов составляет около 160 млн футов стерлингов (более 220 млн долларов).

По данным полиции, наркотики планировали сбывать по всей Великобритании.

Six men arrested and more than 2 tonnes of cocaine worth £160m seized after swoop on luxury yacht in an NCA-led operation supported by @AusFedPolice and Border Force @ukhomeoffice



Read the full story: https://t.co/vyoyXBSDe0 pic.twitter.com/7QEy6bKqnP

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) September 11, 2021