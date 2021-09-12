Британские правоохранители задержали яхту под ямайским флагом с 2 тоннами кокаина на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. У берегов Великобритнии была задержана яхта, перевозившая на борту 2 тонны кокаина. Шестеро человек экипажа были арестованы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
Детали
Яхту, шедшую их Карибского моря, перехватили в 80 километрах от берега, уже в международных водах.
После обнаружения на судне груза наркотиков все члены экипаже – один британец и 5 никарагуанцев – были арестованы.
Общая стоимость наркотиков по оценкам специалистов составляет около 160 млн футов стерлингов (более 220 млн долларов).
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По данным полиции, наркотики планировали сбывать по всей Великобритании.
Six men arrested and more than 2 tonnes of cocaine worth £160m seized after swoop on luxury yacht in an NCA-led operation supported by @AusFedPolice and Border Force @ukhomeoffice
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