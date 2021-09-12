Британські правоохоронці затримали яхту під ямайським прапором з 2 тоннами кокаїну на борту

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. У берегів Велікої Британії була затримана яхта, що перевозила на борту 2 тонни кокаїну. Шестеро членів екіпажу були арештовані. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.

Деталі

Яхту, що йшла їх Карибського моря, перехопили за 80 кілометрів від берега, вже в міжнародних водах.
Після виявлення на судні вантажу наркотиків всі члени екіпажі - один британець і 5 нікарагуанців - були арештовані.
Загальна вартість наркотиків за оцінками фахівців складає близько 160 млн футів стерлінгів (більше 220 млн доларів).

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За даними поліції, наркотики планували збувати по всій Великій Британії.

Six men arrested and more than 2 tonnes of cocaine worth £ 160m seized after swoop on luxury yacht in an NCA -led operation supported by @AusFedPolice and Border Force @ukhomeoffice

Read the full story: https://t.co/vyoyXBSDe0 pic.twitter.com/7QEy6bKqnP

- National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) September 11, 2 021

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