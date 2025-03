Британські правоохоронці затримали яхту під ямайським прапором з 2 тоннами кокаїну на борту

Деталі

Яхту, що йшла їх Карибського моря, перехопили за 80 кілометрів від берега, вже в міжнародних водах.

Після виявлення на судні вантажу наркотиків всі члени екіпажі - один британець і 5 нікарагуанців - були арештовані.

Загальна вартість наркотиків за оцінками фахівців складає близько 160 млн футів стерлінгів (більше 220 млн доларів).

За даними поліції, наркотики планували збувати по всій Великій Британії.

Six men arrested and more than 2 tonnes of cocaine worth £ 160m seized after swoop on luxury yacht in an NCA -led operation supported by @AusFedPolice and Border Force @ukhomeoffice



Read the full story: https://t.co/vyoyXBSDe0 pic.twitter.com/7QEy6bKqnP

- National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) September 11, 2 021