Британское издание возместит М.Трамп убытки за статью

Отмечается, что ранее газета сообщила, что М.Трамп когда-то работала в эскорт-сервисе. Позже издание отказалось от своего материала.

Затем эту статью опубликовали во время избирательной кампании президента США, в которой принимал участие муж Мелании Дональд Трамп.

М.Трамп подала иск на газету в Высокий суд Лондона в феврале этого года и оценила ущерб, нанесенный ей статьей, в 150 млн долл.

Напомним, что Белый дом обнародовал официальный портрет первой леди страны М.Трамп.