Британское издание возместит М.Трамп убытки за статью
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Британское издание "Daily Mail" согласилось возместить убытки и расходы первой леди США Мелании Трамп за статью про ее модельную карьеру, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что ранее газета сообщила, что М.Трамп когда-то работала в эскорт-сервисе. Позже издание отказалось от своего материала.
Затем эту статью опубликовали во время избирательной кампании президента США, в которой принимал участие муж Мелании Дональд Трамп.
М.Трамп подала иск на газету в Высокий суд Лондона в феврале этого года и оценила ущерб, нанесенный ей статьей, в 150 млн долл.
Напомним, что Белый дом обнародовал официальный портрет первой леди страны М.Трамп.