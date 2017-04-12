Британське видання відшкодує М.Трамп збитки за статтю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Британське видання “Daily Mail” погодилося відшкодувати збитки і витрати першій леді США Меланії Трамп за статтю про її модельну кар’єру, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що раніше газета повідомила, що М.Трамп колись працювала в ескорт-сервісі. Пізніше видання відмовилося від свого матеріалу.
Потім цю статтю опублікували під час виборчої кампанії президента США, у якій брав участь чоловік Меланії Дональд Трамп.
М.Трамп подала позов до газети у Високий суд Лондона у лютому цього року і оцінила шкоду, нанесену їй статтею, у 150 млн дол.
Нагадаємо, що Білий дім оприлюднив офіційний портрет першої леді країни М.Трамп.