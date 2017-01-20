Великобритания выступила за сохранение санкций против РФ до выполнения минских соглашений

"Мы будем заниматься вопросом продления санкций против Российской Федерации до момента полной реализации всех предусмотренных положений в соответствии с минскими соглашениями", - сказал он.

Также госсекретарь подчеркнул, что несмотря на то, что во время референдума было принято решение о выходе Великобритании из Европейского Союза, страна не оставит Европу.

"Наоборот, мы увеличиваем наши усилия по вопросам, касающимся Европы. Именно поэтому в течение этого года мы разворачиваем наши войска в Эстонии, Польше. Кроме того, самолеты наших военно-воздушных сил будут размещены в Румынии", - добавил он.