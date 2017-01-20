Великобритания выступила за сохранение санкций против РФ до выполнения минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Великобритания будет следить за тем, чтобы санкции против России действовали до момента полной реализации минских соглашений. Об этом во время брифинга заявил государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фаллон, передает корреспондент УНН.
"Мы будем заниматься вопросом продления санкций против Российской Федерации до момента полной реализации всех предусмотренных положений в соответствии с минскими соглашениями", - сказал он.
Также госсекретарь подчеркнул, что несмотря на то, что во время референдума было принято решение о выходе Великобритании из Европейского Союза, страна не оставит Европу.
"Наоборот, мы увеличиваем наши усилия по вопросам, касающимся Европы. Именно поэтому в течение этого года мы разворачиваем наши войска в Эстонии, Польше. Кроме того, самолеты наших военно-воздушных сил будут размещены в Румынии", - добавил он.