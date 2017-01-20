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Британія виступила за збереження санкцій проти РФ до виконання мінських угод

Британія виступила за збереження санкцій проти РФ до виконання мінських угод

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Велика Британія буде слідкувати за тим, щоб санкції проти Росії діяли до моменту повної реалізації мінських угод. Про це під час брифінгу заявив державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Фаллон, передає кореспондент УНН.

"Ми будемо опікуватися питанням продовження санкцій проти Російської Федерації до моменту повної реалізації всіх передбачених положень відповідно до мінських угод", – сказав він.

Також держсекретар підкреслив, що не зважаючи на те, що під час референдуму було ухвалене рішення про вихід Великої Британії з Європейського Союзу, країна не залишить Європу.

"Навпаки, ми збільшуємо наші зусилля щодо питань, що стосуються Європи. Саме тому протягом цього року ми розгортаємо наші війська в Естонії, Польщі. Крім того, літаки наших військово-повітряних сил буде розміщено у Румунії", – додав він.

Українські Національні Новини

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