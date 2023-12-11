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Британия создает новое ведомство для борьбы с обходом санкций против России

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 05:30  •  1474 просмотра

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Правительство Великобритании создало новое агентство OTSI для обеспечения соблюдения санкций против России, которое должно заработать со следующего года, чтобы предотвращать уклонение от них и предоставлять консультации по вопросам соблюдения санкций.

Правительство Великобритании анонсировало новое ведомство, которое займется борьбой с обходом санкций против России - Бюро применения торговых санкций (OTSI). Об этом говорится на сайте правительства Королевства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что новое ведомство начнет работу с начала следующего года и будет расследовать потенциальные случаи обхода санкций, назначать наказание и передавать материалы ведомствам, уполномоченным возбуждать уголовные дела.

Кроме того, оно будет помогать компаниям советами, как избежать случайного нарушения санкций.

Бюро будет контролировать деятельность британских компаний, которые отправляют товары в Россию через третьи страны. Оно создается в дополнение к уже работающему уже работающего Бюро по применению финансовых санкций (Office of Financial Sanctions Implementation).

Напомним

Великобритания поставит в Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Britain creates a new agency to combat the circumvention of sanctions against Russia
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Британия создает новое ведомство для борьбы с обходом санкций против России

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