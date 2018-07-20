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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36653 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101321 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123397 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130982 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168622 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153148 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Британия пока не готова к внедрению безвизового режима с Украиной – посол

Британия пока не готова к внедрению безвизового режима с Украиной – посол

Киев  •  УНН

 • 15633 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Великобритания пока не готова к внедрению безвизового режима с Украиной. Об этом в интервью "Настоящему времени" заявила посол Украины в Лондоне Наталья Галибаренко, передает УНН.

"На фоне того, что мы настоящие партнеры и друзья с британцами, этот вопрос реально отравляет двухсторонние отношения. Не проходит ни дня, чтобы не было каких-то проблем с визами. Но скажу сразу, что внедрение безвизового режима – очень амбициозная цель. Великобритания к этому сегодня не готова", - заявила Галибаренко.

Напомним, с начала действия безвиза 11 июня 2017 года по конец июня 2018 состоялось более 21 миллиона пересечений границы в ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Как отмечается, только в июне этого года зафиксирована 221 тысяча поездок украинцами по безвизу, а это в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвиза, когда статистика была почти 96 тысяч человек. Сейчас количество безвизовиков в среднем составляет от 9 до 12 тысяч человек в сутки.

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