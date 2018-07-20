Британия пока не готова к внедрению безвизового режима с Украиной – посол

"На фоне того, что мы настоящие партнеры и друзья с британцами, этот вопрос реально отравляет двухсторонние отношения. Не проходит ни дня, чтобы не было каких-то проблем с визами. Но скажу сразу, что внедрение безвизового режима – очень амбициозная цель. Великобритания к этому сегодня не готова", - заявила Галибаренко.



Напомним, с начала действия безвиза 11 июня 2017 года по конец июня 2018 состоялось более 21 миллиона пересечений границы в ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.



Как отмечается, только в июне этого года зафиксирована 221 тысяча поездок украинцами по безвизу, а это в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвиза, когда статистика была почти 96 тысяч человек. Сейчас количество безвизовиков в среднем составляет от 9 до 12 тысяч человек в сутки.