Британія поки не готова до запровадження безвізового режиму з Україною - посол

"На тлі того, що ми справжні партнери і друзі з британцями, це питання реально отруює двосторонні відносини. Не минає жодного дня, щоб не було якихось проблем з візами. Але скажу відразу, що впровадження безвізового режиму - дуже амбітна мета. Великобританія до цього сьогодні не готова", - заявила Галібаренко.



Нагадаємо, з початку дії безвіза 11 червня 2017 року по кінець червня 2018 відбулося понад 21 мільйон перетинів кордону в ЄС громадянами України, що на 12% більше, ніж за попередній аналогічний період.



Як зазначається, тільки в червні цього року зафіксована 221 тисяча поїздок українцями по безвізу, а це в 2,3 рази більше, ніж за перші 30 діб безвіза, коли статистика була майже 96 тисяч чоловік. Зараз кількість безвізовиків в середньому становить від 9 до 12 тисяч осіб на добу.