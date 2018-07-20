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Британія поки не готова до запровадження безвізового режиму з Україною - посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Велика Британія поки не готова до запровадження безвізового режиму з Україною. Про це в інтерв'ю "Справжньому часу" заявила посол України в Лондоні Наталія Галібаренко, передає УНН.

"На тлі того, що ми справжні партнери і друзі з британцями, це питання реально отруює двосторонні відносини. Не минає жодного дня, щоб не було якихось проблем з візами. Але скажу відразу, що впровадження безвізового режиму - дуже амбітна мета. Великобританія до цього сьогодні не готова", - заявила Галібаренко.

Нагадаємо, з початку дії безвіза 11 червня 2017 року по кінець червня 2018 відбулося понад 21 мільйон перетинів кордону в ЄС громадянами України, що на 12% більше, ніж за попередній аналогічний період.

Як зазначається, тільки в червні цього року зафіксована 221 тисяча поїздок українцями по безвізу, а це в 2,3 рази більше, ніж за перші 30 діб безвіза, коли статистика була майже 96 тисяч чоловік. Зараз кількість безвізовиків в середньому становить від 9 до 12 тисяч осіб на добу.

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