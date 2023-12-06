Британия объявила о зимнем пакете гуманитарной помощи Украине
Киев • УНН
Великобритания предоставит почти 36,75 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи Украине зимой, сосредоточив внимание на наиболее уязвимых слоях населения, в рамках своего обещания на 2023-2024 годы на сумму 127 млн фунтов стерлингов.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи Украине в размере почти 36,75 млн фунтов стерлингов (46,3 млн долларов - ред.). Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании, передает УНН.
Детали
Отмечается, что глава МИД Британии 6 декабря отправится в США, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Накануне своего визита Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи в размере 29 млн фунтов для нашего государства.
Еще 7,75 млн фунтов будет выделено на гуманитарную деятельность, сосредоточенную на потребностях наиболее уязвимых слоев населения Украины, таких как женщины, пожилые люди и люди с инвалидностью.
Отмечается, что выделенные деньги являются частью общей суммы британской гуманитарной помощи Украине в размере 127 млн фунтов стерлингов на 2023-2024 годы, о которой было объявлено на Конференции восстановления Украины в июне.
Напомним
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