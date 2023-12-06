Британия объявила о зимнем пакете гуманитарной помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи Украине в размере почти 36,75 млн фунтов стерлингов (46,3 млн долларов - ред.). Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что глава МИД Британии 6 декабря отправится в США, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Накануне своего визита Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи в размере 29 млн фунтов для нашего государства.

Еще 7,75 млн фунтов будет выделено на гуманитарную деятельность, сосредоточенную на потребностях наиболее уязвимых слоев населения Украины, таких как женщины, пожилые люди и люди с инвалидностью.

Отмечается, что выделенные деньги являются частью общей суммы британской гуманитарной помощи Украине в размере 127 млн фунтов стерлингов на 2023-2024 годы, о которой было объявлено на Конференции восстановления Украины в июне.

Напомним

Британия внесла 20 миллионов фунтов стерлингов в Трастовый фонд поддержки экономики Украины