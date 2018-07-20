Великобритания не исключает расширения санкций против РФ после Brexit

"Все санкции, которые вводились на уровне ЕС и других международных организаций, будут применены в британском законодательстве. Мои контакты в парламенте и правительстве говорили, что британцы для себя не исключают возможности расширения санкционных списков", - сообщила Галибаренко.



"Мы будем работать над тем, чтобы был персональный список людей, которые причастны к вооруженной агрессии в Украине или организации фейкового референдума в Крыму", – добавила она.



Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что санкции США в отношении Российской Федерации останутся в силе, они не будут отменены.



