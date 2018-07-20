Британія не виключає розширення санкцій проти РФ після Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Британія не виключає розширення санкцій проти Росії після виходу зі складу Європейського союзу. Про це в інтерв'ю "Справжньому часу" заявила посол України в Лондоні Наталія Галібаренко, передає УНН.
"Всі санкції, які вводилися на рівні ЄС та інших міжнародних організацій, будуть застосовані в британському законодавстві. Мої контакти в парламенті і уряді говорили, що британці для себе не виключають можливості розширення санкційних списків", - повідомила Галібаренко.
"Ми будемо працювати над тим, щоб був персональний список людей, які причетні до збройної агресії в Україні або організації фейкового референдуму в Криму", - додала вона.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що санкції США щодо Російської Федерації залишаться в силі, вони не будуть скасовані.