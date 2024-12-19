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Британии нужно увеличить оборонные расходы почти вдвое: названа сумма

Британии нужно увеличить оборонные расходы почти вдвое: названа сумма

Киев  •  УНН

 • 1300 просмотра

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Минобороны Британии рассчитало необходимый уровень военных расходов в 3,6% ВВП для модернизации армии. Это означает увеличение годового бюджета до 93 млрд фунтов стерлингов.

Соединенному Королевству необходимо увеличить военные расходы до 93 млрд фунтов стерлингов ($117 млрд) в год, чтобы выполнить обязательства перед НАТО.

Передает УНН со ссылкой на FT.

Согласно внутренним расчетам Министерства обороны, Великобритания должна тратить 3,6% ВВП на оборону, если она хочет модернизировать свои вооруженные силы. 

 Чтобы выполнить обязательства перед НАТО, Соединенному Королевству необходимо увеличить военные расходы до 3,6% ВВП и довести их почти до 93 млрд фунтов стерлингов ($117 млрд) в год, чтобы выполнить поставленные цели в рамках НАТО

Как пишет Файненшл Таймс, указанная цифра на 56% превышает текущий уровень расходов в 2,3% и «считается абсолютно нереалистичным требованием, учитывая ограниченность британских финансов». Но эксперт, в комментарии FT, подчеркнул, что подобный уровень расходов «был бы желательным» в Минобороны Великобритании.

Справка

Сейчас только 23 из 33 членов НАТО достигли текущей цели расходов альянса в 2 процента ВВП.

Официальные лица и аналитики также утверждают, что расходы в 2,5 процента являются недостаточными для полной реконструкции британских военных, которые были истощены годами недостаточных инвестиций.

Напомним,

Министр обороны Британии Джон Гили заявил о вуверенности в поддержке Украины новой администрацией Трампа. По его словам, США останутся преданными НАТО и продолжат помогать Украине.

Британия обещает выделить для Украины 286 миллионов долларов на усиление обороны19 дек. 2024, 02:18 • 11855 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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