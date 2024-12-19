Британии нужно увеличить оборонные расходы почти вдвое: названа сумма
Киев • УНН
Минобороны Британии рассчитало необходимый уровень военных расходов в 3,6% ВВП для модернизации армии. Это означает увеличение годового бюджета до 93 млрд фунтов стерлингов.
Соединенному Королевству необходимо увеличить военные расходы до 93 млрд фунтов стерлингов ($117 млрд) в год, чтобы выполнить обязательства перед НАТО.
Передает УНН со ссылкой на FT.
Согласно внутренним расчетам Министерства обороны, Великобритания должна тратить 3,6% ВВП на оборону, если она хочет модернизировать свои вооруженные силы.
Чтобы выполнить обязательства перед НАТО, Соединенному Королевству необходимо увеличить военные расходы до 3,6% ВВП и довести их почти до 93 млрд фунтов стерлингов ($117 млрд) в год, чтобы выполнить поставленные цели в рамках НАТО
Как пишет Файненшл Таймс, указанная цифра на 56% превышает текущий уровень расходов в 2,3% и «считается абсолютно нереалистичным требованием, учитывая ограниченность британских финансов». Но эксперт, в комментарии FT, подчеркнул, что подобный уровень расходов «был бы желательным» в Минобороны Великобритании.
Справка
Сейчас только 23 из 33 членов НАТО достигли текущей цели расходов альянса в 2 процента ВВП.
Официальные лица и аналитики также утверждают, что расходы в 2,5 процента являются недостаточными для полной реконструкции британских военных, которые были истощены годами недостаточных инвестиций.
Напомним,
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