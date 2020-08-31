Британец Хэмилтон победил на этапе "Формулы-1" в Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Британский пилот конюшни "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл седьмой этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
Хэмилтон на 8,448 секунд опередил Боттас, который также представляет “Мерседес” и на 15,455 с Макса Ферстаппена из “Ред Булл”. За ними разместились Риккардо и Окон с “Рено”.
Лидером общего зачета остался Хэмилтон — 157 очков. На 57 баллов отстает Ферстаппен, а на 60 — Боттас.
В Кубке конструкторов разрыв между “Мерседесом” и “Ред Булл” достиг уже 106 очков, а в борьбе за третье место вперед вырвался “Макларен” — они на два очка опережают “Рейсинг Пойнт” и на семь — “Феррари”.
Добавим, следующий этап — Гран-при Италии, пройдет в Монце 4-6 сентября.