Британець Хемілтон тріумфував на етапі "Формули-1" в Бельгії

Хемілтон на 8,448 с випередив Вальттері Боттаса, який також представляє “Мерседес” і на 15,455 с Макса Ферстаппена з “Ред Буллу”. За ними розмістилися Ріккардо і Окон з “Рено”.

Лідером загального заліку залишився Хемілтон — 157 очок. На 57 балів відстає Ферстаппен, а на 60 — Боттас.

У Кубку конструкторів розрив між “Мерседесом” і “Ред Булл” досяг вже 106 очок, а в боротьбі за третє місце вперед вирвався “Макларен” — вони на два очки випереджають “Рейсінг Пойнт” і на сім — “Феррарі”.

Додамо, наступний етап — Гран-прі Італії, пройде в Монці 4-6 вересня.