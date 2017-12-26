Brent торгуется на уровне 65,27 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром выросли в цене до 65,27 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,03%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,54 доллара за баррель, прибавив 0,12%.
Напомним, в конце прошлой недели Brent торговалась на уровне 64,75 долл. за баррель.