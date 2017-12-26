Brent торгується на рівні 65,27 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у вівторок зранку зросли в ціні до 65,27 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:18, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,03%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 58,54 долара за барель, додавши 0,12%.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Brent торгувалася на рівні 64,75 дол. за барель.