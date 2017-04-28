Brent торгуется на уровне 52,05 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром выросли в цене до 52,05 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:19, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,19%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,57 доллара за баррель, прибавив 1,23%.
Напомним, накануне Brent упала в цене до 51,63 долл. за баррель.