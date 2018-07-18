Brent подешевела до 71,80 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в среду утром упали в цене до 71,80 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,50%.
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При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 67,70 доллара за баррель, потеряв 0,56%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.