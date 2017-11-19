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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 2863 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 18142 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 32496 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 39413 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 38549 просмотра

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11:17 • 100538 просмотра

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11 марта, 06:59 • 98248 просмотра

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Бразилия стала самой дорогой сборной на чемпионате мира-2018

Бразилия стала самой дорогой сборной на чемпионате мира-2018

Киев  •  УНН

 • 18654 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Авторитетный ресурс Transfermarkt огласил статистические данные 32-х сборных, которые примут участие в финальной части Мундиаля-2018, сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.

Первую строчку по трансферной стоимости заняла национальная команда Бразилии. Суммарная трансферная цена игроков “селесао”, в составе которых выступает Неймар (150 млн. евро), Коутиньо (65), Габриэль Жезус (45), составляет 671,5 миллионов евро.

Далее разместилась Испания (643,5), Германия (636,5), Франция (636,5) и Аргентина (528,5).

Замыкает рейтинг Панама (5,25).

Хорватия и Исландия, которые боролись за путевки в одной группе с Украиной занимают 8 и 24 место соответственно.

Примечательно что среди сборных, которые не попали на чемпионат мира-2018, с огромным отрывом лидирует Италия — 429,75 миллионов евро.

Отметим, что самым старым коллективом является Саудовская Аравия — средний возраст сборной 28,6 лет. В тройку вошла Коста-Рика (28,4) и Бразилия (28,3).

Самыми молодыми стали Нигерия (24,3), Португалия (25,4) и Англия (25,4).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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