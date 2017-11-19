Бразилия стала самой дорогой сборной на чемпионате мира-2018

Первую строчку по трансферной стоимости заняла национальная команда Бразилии. Суммарная трансферная цена игроков “селесао”, в составе которых выступает Неймар (150 млн. евро), Коутиньо (65), Габриэль Жезус (45), составляет 671,5 миллионов евро.

Далее разместилась Испания (643,5), Германия (636,5), Франция (636,5) и Аргентина (528,5).

Замыкает рейтинг Панама (5,25).

Хорватия и Исландия, которые боролись за путевки в одной группе с Украиной занимают 8 и 24 место соответственно.

Примечательно что среди сборных, которые не попали на чемпионат мира-2018, с огромным отрывом лидирует Италия — 429,75 миллионов евро.

Отметим, что самым старым коллективом является Саудовская Аравия — средний возраст сборной 28,6 лет. В тройку вошла Коста-Рика (28,4) и Бразилия (28,3).

Самыми молодыми стали Нигерия (24,3), Португалия (25,4) и Англия (25,4).