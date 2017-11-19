Бразилія стала найдорожчою збірною на чемпіонаті світу-2018

Першу сходинку за трансферною вартістю зайняла національна команда Бразилії. Сумарна трансферна ціна гравців “селесао”, в складі яких виступає Неймар (150 млн. євро), Коутіньйо (65), Габріель Жезус (45), становить 671,5 мільйонів євро.

Далі розмістилася Іспанія (643,5), Німеччина (636,5), Франція (636,5) та Аргентина (528,5).

Замикає рейтинг Панама (5,25 млн).

Хорватія та Ісландія, які боролися за путівки в одній групі з Україною посідають 8 і 24 місце відповідно.

Примітно що серед збірних, які не потрапили на чемпіонат світу-2018, з величезним відривом лідирує Італія — 429,75 млн. євро.

Відзначимо, що найстаршим колективом є Саудівська Аравія — середній вік збірної 28,6 років. До трійки увійшла Коста-Ріка (28,4) та Бразилія (28,3).

Наймолодшими стали Нігерія (24,3), Португалія (25,4) та Англія (25,4).