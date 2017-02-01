Боевики за сутки 86 раз обстреляли силы АТО, погиб один военный - штаб

Сообщают о гибель одного военного, кроме того, девять ранены, девять травмированы.

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"На Мариупольском направлении с 122 миллиметровой артиллерии обстреливали Водяное, Павлополь, Талаковка и Бердянское. Из 120 миллиметровых минометов - Новогригорьевку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и опять же - Водяное. По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалыке - снайпер. По Широкино - БМП противника", - указали в пресс-центре АТО.

"На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали наши позиции с 152 миллиметровой артиллерии. Здесь же многократно огонь вели танки. 152 миллиметровую артиллерию было применено и при обстрелах Тоненького. По Авдеевке, Луганскому, Троицкому, Опытному и Верхнеторецкому - 120 миллиметровые минометы. Танк и БМП - также по Верхнеторецкому", - добавили в штабе.

Отмечается, что на Луганском направлении российско-оккупационные войска неоднократно вели огонь по нашим позициям со 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 82 миллиметровых минометов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского, Троицкого, Желтого, Новоалександровки, Станицы Луганской и Новозвановки.

Как сообщал УНН, В.Гройсман поблагодарил украинских военных, которые мужественно защищают независимость.