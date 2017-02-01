Бойовики за добу 86 разів обстріляли сили АТО, загинув один військовий – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 86 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Повідомляють про гибель одного військового, крім того, дев’ять поранено і дев’ять травмовано.
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“На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали Водяне, Павлопіль, Талаківку та Бердянське. Зі 120 міліметрових мінометів — Новогригорівку, Красногорівку, Павлопіль, Талаківку, Новотроїцьке та знову ж — Водяне. По Широкиному та Новогригорівці бойовики вели вогонь з стрілецької зброї. По Чермалику — снайпер. По Широкиному — БМП противника,” — вказали у прес-центрі АТО.
“На Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 Град. Також вони обстрілювали наші позиції зі 152 міліметрової артилерії. Тут же багаторазово вогонь вели танки. 152 міліметрову артилерію було застосовано і при обстрілах Тоненького. По Авдіївці, Луганському, Троїцькому, Опитному та Верхньоторецькому — 120 міліметрові міномети. Танк та БМП — також по Верхньоторецькому,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Луганському напрямку російсько-окупаційні війська неодноразово вели вогонь по наших позиціях зі 152 та 122 міліметрової артилерії, 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі Кримського, Троїцького, Жовтого, Новоолександрівки, Станиці Луганської та Новозванівки.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман подякував українським військовим, які мужньо захищають незалежність.