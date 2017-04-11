Боевики в сутки 64 раза обстреляли силы АТО - штаб

Сообщают, что за минувшие сутки пятеро военнослужащих сил АТО получили ранения.

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"На Приморском направлении, по защитниках Водяного, враг открывал огонь из 122мм артиллерии, минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Защитников Новотроицкого обстреливал из минометов калибра 120 мм и гранатометов. По опорным пунктам вблизи Березовой, Маринкы и Красногоровки бил с 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По позициям в районе Гнутово и Гранитного бил из противотанковых гранатометов. По защитниках Гнутово и Талаковка противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и из вооружения БМП. Морских пехотинцев под Широкино обстреливал из стрелкового оружия, а вблизи Марьинки активизировался вражеский снайпер ", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Донецком направлении, по защитниках Шахты" Бутовка "били минометы калибра 120 мм и пулеметы крупных калибров. Защитников Авдеевки и опытно враг накрывал огнем 82мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Зайцева, Песков и Луганского противник бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а позиции в районе Каменки обстрелял из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, защитников Крымского и Катериновки противник обстреливал из минометов калибра 82мм, по защитниках Валуйского, станицы Луганской и поселка Донец - бил из гранатометов. Опорные пункты в районе Лобачева обстреливал из стрелкового оружия.