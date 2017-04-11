Боевики в сутки 64 раза обстреляли силы АТО - штаб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42411 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102819 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157541 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116954 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116841 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112766 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104437 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107112 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103602 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153888 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики в сутки 64 раза обстреляли силы АТО - штаб

Боевики в сутки 64 раза обстреляли силы АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 9672 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 64 раза вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

 

Сообщают, что за минувшие сутки пятеро военнослужащих сил АТО получили ранения.

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"На Приморском направлении, по защитниках Водяного, враг открывал огонь из 122мм артиллерии, минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Защитников Новотроицкого обстреливал из минометов калибра 120 мм и гранатометов. По опорным пунктам вблизи Березовой, Маринкы и Красногоровки бил с 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По позициям в районе Гнутово и Гранитного бил из противотанковых гранатометов. По защитниках Гнутово и Талаковка противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и из вооружения БМП. Морских пехотинцев под Широкино обстреливал из стрелкового оружия, а вблизи Марьинки активизировался вражеский снайпер ", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Донецком направлении, по защитниках Шахты" Бутовка "били минометы калибра 120 мм и пулеметы крупных калибров. Защитников Авдеевки и опытно враг накрывал огнем 82мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Зайцева, Песков и Луганского противник бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а позиции в районе Каменки обстрелял из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, защитников Крымского и Катериновки противник обстреливал из минометов калибра 82мм, по защитниках Валуйского, станицы Луганской и поселка Донец - бил из гранатометов. Опорные пункты в районе Лобачева обстреливал из стрелкового оружия.

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