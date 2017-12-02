Боевики с начала суток 10 раз нарушили режим тишины

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 56176 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 34697 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 104682 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106297 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123068 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104737 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106842 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112998 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117321 просмотра

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Боевики с начала суток 10 раз нарушили режим тишины

Боевики с начала суток 10 раз нарушили режим тишины

Киев  •  УНН

 • 10346 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Боевики от начала суток 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"С полуночи российско-террористические войска 10 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу боевики возобновили обстрелы непосредственно по прифронтовым населенным пунктам. При этом все чаще применяется оружие, которое должно было быть отведено.

Так, под огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком.

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На луганском направлении оккупанты выпустили почти два десятка мин калибра 120-мм по защитникам Луганского, что на Светлодарской дуге. Под минометный огонь разных калибров попали защитники Троицкого и Золотого.

На донецком направлении с 120-и 82-мм минометов противник днем ​​бил по укреплениям сил АТО вблизи Водяного и Талаковки. С гранатометов враг нарушал перемирие в пригороде Авдеевки. А в районе Красногоровки украинские военные попали под огонь снайпера.

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