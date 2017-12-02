Боевики с начала суток 10 раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Боевики от начала суток 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"С полуночи российско-террористические войска 10 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в субботу боевики возобновили обстрелы непосредственно по прифронтовым населенным пунктам. При этом все чаще применяется оружие, которое должно было быть отведено.
Так, под огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком.
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На луганском направлении оккупанты выпустили почти два десятка мин калибра 120-мм по защитникам Луганского, что на Светлодарской дуге. Под минометный огонь разных калибров попали защитники Троицкого и Золотого.
На донецком направлении с 120-и 82-мм минометов противник днем бил по укреплениям сил АТО вблизи Водяного и Талаковки. С гранатометов враг нарушал перемирие в пригороде Авдеевки. А в районе Красногоровки украинские военные попали под огонь снайпера.