Боевики с начала суток 10 раз нарушили режим тишины

"С полуночи российско-террористические войска 10 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу боевики возобновили обстрелы непосредственно по прифронтовым населенным пунктам. При этом все чаще применяется оружие, которое должно было быть отведено.

Так, под огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Верхнеторецком во время обстрела ранена женщина

На луганском направлении оккупанты выпустили почти два десятка мин калибра 120-мм по защитникам Луганского, что на Светлодарской дуге. Под минометный огонь разных калибров попали защитники Троицкого и Золотого.

На донецком направлении с 120-и 82-мм минометов противник днем ​​бил по укреплениям сил АТО вблизи Водяного и Талаковки. С гранатометов враг нарушал перемирие в пригороде Авдеевки. А в районе Красногоровки украинские военные попали под огонь снайпера.