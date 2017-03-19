Боевики выпустили более 140 мин по позициям ВСУ возле Крымского
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. За прошедшие сутки на луганском направлении самой горячей точкой стал поселок Крымское, там боевики выпустили более 140 мин по позициям украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки активные боевые действия на луганском направлении продолжились. Особенно это было заметно в поселке Крымское. Там враг активизировался около 10 утра и до позднего вечера проводил массированные обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения. Так, за сутки боевики выпустили по защитникам Крымского более 140 мин, 10 артиллерийских снарядов калибром 152 мм и дважды выстрелили из танка. Рост интенсивности вражеских обстрелов в Крымском фиксировался утром, в обед и поздно вечером. В промежутках между этими эпизодами бандформирования провоцировали наших военных, открывая огонь по их позициям из стрелкового оружия", - сказал А.Мотузянык.
По словам спикера, в Попаснянском районе тоже продолжались круглосуточные обстрелы со стороны боевиков, но тяжелое вооружение применялось уже реже - по тамошним позициям сил АТО в течение прошедших суток боевики выпустили до 30 минометных мин. Преимущественно случаи нарушения тишины фиксировались на окраине Попасной - в основном там стреляли из легкого вооружения.
Кроме того, в Станично-Луганском районе после полуночи боевики выпустили 10 мин по позициям украинских военных.
"Вблизи населенного пункта Сизое после захода солнца открывали огонь из стрелкового оружия в направлении Станицы Луганской. Суммарно "сеансы" вражеского беспокоящего огня продолжались около четырех часов. Всего вчера на луганском направлении произошло 26 вражеских обстрелов, 10 из них - из тяжелого вооружения", - отметил А.Мотузянык.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военнослужащих получили ранения.