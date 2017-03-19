Боевики выпустили более 140 мин по позициям ВСУ возле Крымского

"За прошедшие сутки активные боевые действия на луганском направлении продолжились. Особенно это было заметно в поселке Крымское. Там враг активизировался около 10 утра и до позднего вечера проводил массированные обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения. Так, за сутки боевики выпустили по защитникам Крымского более 140 мин, 10 артиллерийских снарядов калибром 152 мм и дважды выстрелили из танка. Рост интенсивности вражеских обстрелов в Крымском фиксировался утром, в обед и поздно вечером. В промежутках между этими эпизодами бандформирования провоцировали наших военных, открывая огонь по их позициям из стрелкового оружия", - сказал А.Мотузянык.

По словам спикера, в Попаснянском районе тоже продолжались круглосуточные обстрелы со стороны боевиков, но тяжелое вооружение применялось уже реже - по тамошним позициям сил АТО в течение прошедших суток боевики выпустили до 30 минометных мин. Преимущественно случаи нарушения тишины фиксировались на окраине Попасной - в основном там стреляли из легкого вооружения.

Кроме того, в Станично-Луганском районе после полуночи боевики выпустили 10 мин по позициям украинских военных.

"Вблизи населенного пункта Сизое после захода солнца открывали огонь из стрелкового оружия в направлении Станицы Луганской. Суммарно "сеансы" вражеского беспокоящего огня продолжались около четырех часов. Всего вчера на луганском направлении произошло 26 вражеских обстрелов, 10 из них - из тяжелого вооружения", - отметил А.Мотузянык.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военнослужащих получили ранения.