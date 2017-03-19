Бойовики випустили понад 140 мін по позиціях ЗСУ біля Кримського

“Минулої доби активні бойові дії на луганському напрямку продовжилися. Особливо це було відчутно у селищі Кримське. Там ворог активізувався близько 10-ї ранку і до пізнього вечора проводив масовані обстріли наших позицій з важкого озброєння. Так, за добу бойовики випустили по оборонцях Кримського понад 140 мін, 10 артилерійських снарядів калібром 152 мм та двічі вистрілили з танка. Зростання інтенсивності ворожих обстрілів у Кримському фіксувалося вранці, в обід та пізно ввечері. У проміжках між цими епізодами бандформування провокували наших військових, відкриваючи вогонь по їхніх позиціях зі стрілецької зброї”, — сказав О. Мотузяник.

За словами речника, у Попаснянському районі теж тривали цілодобові обстріли з боку бойовиків, але важке озброєння застосовувалося вже рідше — по тамтешніх позиціях сил АТО впродовж минулої доби бойовики випустили до 30 мінометних мін. Переважно випадки порушення тиші фіксувалися на околиці Попасної — здебільшого там стріляли з легкого озброєння.

Окрім того, у Станично-Луганському районі після опівночі бойовики випустили 10 мін по позиціях українських військових.

“Поблизу населеного пункту Сизе після заходу сонця відкривали вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Станиці Луганської. Сумарно „сеанси“ ворожого турбуючого вогню тривали близько чотирьох годин. Усього вчора на Луганському напрямку сталося 26 ворожих обстрілів, 10 із них — із важкого озброєння”, — зазначив О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби внаслідок бойових дій п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення.