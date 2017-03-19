Бойовики випустили понад 140 мін по позиціях ЗСУ біля Кримського
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Минулої доби на луганському напрямку найгарячішою точкою стало селище Кримське, там бойовики випустили понад 140 мін по позиціях українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Минулої доби активні бойові дії на луганському напрямку продовжилися. Особливо це було відчутно у селищі Кримське. Там ворог активізувався близько 10-ї ранку і до пізнього вечора проводив масовані обстріли наших позицій з важкого озброєння. Так, за добу бойовики випустили по оборонцях Кримського понад 140 мін, 10 артилерійських снарядів калібром 152 мм та двічі вистрілили з танка. Зростання інтенсивності ворожих обстрілів у Кримському фіксувалося вранці, в обід та пізно ввечері. У проміжках між цими епізодами бандформування провокували наших військових, відкриваючи вогонь по їхніх позиціях зі стрілецької зброї”, — сказав О. Мотузяник.
За словами речника, у Попаснянському районі теж тривали цілодобові обстріли з боку бойовиків, але важке озброєння застосовувалося вже рідше — по тамтешніх позиціях сил АТО впродовж минулої доби бойовики випустили до 30 мінометних мін. Переважно випадки порушення тиші фіксувалися на околиці Попасної — здебільшого там стріляли з легкого озброєння.
Окрім того, у Станично-Луганському районі після опівночі бойовики випустили 10 мін по позиціях українських військових.
“Поблизу населеного пункту Сизе після заходу сонця відкривали вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Станиці Луганської. Сумарно „сеанси“ ворожого турбуючого вогню тривали близько чотирьох годин. Усього вчора на Луганському напрямку сталося 26 ворожих обстрілів, 10 із них — із важкого озброєння”, — зазначив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби внаслідок бойових дій п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення.