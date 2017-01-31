Боевики выпустили около сотни снарядов из РСЗО "Град" в районе Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. С начала суток боевики выпустили по позициям украинских военных около сотни снарядов из систем залпового огня "Град" в районе Авдеевки, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали позиции украинских военных из 152 миллиметровой артиллерии. Многократно огонь вели танки", - говорится в сообщении.
Напомним, боевики совершили 10 попыток штурма позиций ВСУ в районе Авдеевки.
В соцсетях появились видео обстрелов Авдеевки из "Градов" из жилых районов Донецка.
Как сообщал УНН, в Вене началось экстренное заседание ОБСЕ по Авдеевки.