Боевики выпустили около сотни снарядов из РСЗО "Град" в районе Авдеевки

"На донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали позиции украинских военных из 152 миллиметровой артиллерии. Многократно огонь вели танки", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики совершили 10 попыток штурма позиций ВСУ в районе Авдеевки.

В соцсетях появились видео обстрелов Авдеевки из "Градов" из жилых районов Донецка.

Как сообщал УНН, в Вене началось экстренное заседание ОБСЕ по Авдеевки.