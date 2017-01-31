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Бойовики випустили близько сотні снарядів з РСЗВ “Град” в районі Авдіївки

Бойовики випустили близько сотні снарядів з РСЗВ “Град” в районі Авдіївки

Київ • УНН

 • 7870 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. З початку доби бойовики випустили по позиціях українських військових близько сотні снарядів з систем залпового вогню “Град” в районі Авдіївки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“На донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 Град. Також вони обстрілювали позиції українських військових зі 152 міліметрової артилерії. Багаторазово вогонь вели танки”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бойовики зробили 10 спроб штурму позицій ЗСУ в районі Авдіївки.

В соцмережах з’явилися відео обстрілів Авдіївки з “Градів” із житлових районів Донецька.

Як повідомляв УНН, у Відні розпочалося екстрене засідання ОБСЄ щодо Авдіївки.

Українські Національні Новини

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