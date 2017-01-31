Бойовики випустили близько сотні снарядів з РСЗВ “Град” в районі Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. З початку доби бойовики випустили по позиціях українських військових близько сотні снарядів з систем залпового вогню “Град” в районі Авдіївки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 Град. Також вони обстрілювали позиції українських військових зі 152 міліметрової артилерії. Багаторазово вогонь вели танки”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, бойовики зробили 10 спроб штурму позицій ЗСУ в районі Авдіївки.
В соцмережах з’явилися відео обстрілів Авдіївки з “Градів” із житлових районів Донецька.
Як повідомляв УНН, у Відні розпочалося екстрене засідання ОБСЄ щодо Авдіївки.