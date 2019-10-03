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Боевики в ОРДЛО стали интенсивнее тренироваться в управлении огнем - разведка

Киев • УНН

 • 12408 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Боевики в ОРДЛО активизировали боевую подготовку и стали интенсивнее тренироваться в управлении огнем. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-службы Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.

Боевики в ОРДЛО стали интенсивнее тренироваться в управлении огнем - разведка

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск принимает меры для дальнейшего сокрытия нарушений "Минских договоренностей" в части, касающейся отвода тяжелой техники линии соприкосновения", - сказал Гуцуляк.

По его словам, с 1 октября начаты работы по маскировке в соответствии с условиями осенне-зимнего периода артиллерийского вооружения, расположенного в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"Вместе с тем противник активизировал подготовку боевых расчетов артиллерийских подразделений путем повышения интенсивности проведения тренировок по управлению огнем, в том числе в составе разведывательно-огневых контуров с привлечением расчетов беспилотных летательных аппаратов", - сказал Гуцуляк.

Напомним, по сообщению разведки, боевики будут проводить "добровольно-принудительную" паспортизацию и агитировать призывников из числа населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

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