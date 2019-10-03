Боевики в ОРДЛО стали интенсивнее тренироваться в управлении огнем - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Боевики в ОРДЛО активизировали боевую подготовку и стали интенсивнее тренироваться в управлении огнем. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-службы Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск принимает меры для дальнейшего сокрытия нарушений "Минских договоренностей" в части, касающейся отвода тяжелой техники линии соприкосновения", - сказал Гуцуляк.
По его словам, с 1 октября начаты работы по маскировке в соответствии с условиями осенне-зимнего периода артиллерийского вооружения, расположенного в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
"Вместе с тем противник активизировал подготовку боевых расчетов артиллерийских подразделений путем повышения интенсивности проведения тренировок по управлению огнем, в том числе в составе разведывательно-огневых контуров с привлечением расчетов беспилотных летательных аппаратов", - сказал Гуцуляк.
Напомним, по сообщению разведки, боевики будут проводить "добровольно-принудительную" паспортизацию и агитировать призывников из числа населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.