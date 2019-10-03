Бойовики в ОРДЛО стали інтенсивніше тренуватися в управлінні вогнем - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Бойовики в ОРДЛО активізували бойову підготовку і стали інтенсивніше тренуватися в управлінні вогнем. Про це під час брифінгу повідомив представник пресслужби Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ вживає заходів для подальшого приховування порушень “Мінських домовленостей” у частині, що стосується відведення важкої техніки від лінії зіткнення", - сказав Гуцуляк.
За його словами з 1 жовтня розпочато роботи з маскування відповідно до умов осінньо-зимового періоду артилерійського озброєння, розташованого у районах передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.
"Водночас противник активізував підготовку бойових розрахунків артилерійських підрозділів шляхом підвищення інтенсивності проведення тренувань з управління вогнем, у тому числі у складі розвідувально-вогневих контурів із залученням розрахунків безпілотних літальних апаратів", - сказав Гуцуляк.
Нагадаємо, за повідомленням розвідки, бойовики будуть проводити "добровільно-примусову" паспортизацію та агітувати призовників з числа населення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.