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Бойовики в ОРДЛО стали інтенсивніше тренуватися в управлінні вогнем - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Бойовики в ОРДЛО активізували бойову підготовку і стали інтенсивніше тренуватися в управлінні вогнем. Про це під час брифінгу повідомив представник пресслужби Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.

Бойовики в ОРДЛО стали інтенсивніше тренуватися в управлінні вогнем - розвідка

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ вживає заходів для подальшого приховування порушень “Мінських домовленостей” у частині, що стосується відведення важкої техніки від лінії зіткнення", - сказав Гуцуляк.

За його словами з 1 жовтня розпочато роботи з маскування відповідно до умов осінньо-зимового періоду артилерійського озброєння, розташованого у районах передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

"Водночас противник активізував підготовку бойових розрахунків артилерійських підрозділів шляхом підвищення інтенсивності проведення тренувань з управління вогнем, у тому числі у складі розвідувально-вогневих контурів із залученням розрахунків безпілотних літальних апаратів", - сказав Гуцуляк.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, бойовики будуть проводити "добровільно-примусову" паспортизацію та агітувати призовників з числа населення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

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