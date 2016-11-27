Боевики шесть раз обстреляли позиции АТО на луганском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. За сутки на луганском направлении боевики шесть раз обстреляли позиции сил АТО, на востоке области было спокойно. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Всего же за сутки на луганском направлении произошло шесть вражеских обстрелов, из них два из тяжелого вооружения", - сказал А.Мотузянык.
Представитель Минобороны добавил, что позиции сил АТО были дважды обстреляны из минометов.
По его словам, на указанном направлении противник нарушал "режим тишины" в Орехово, что на бахмутской трассе, а также под Попасной. Зато на востоке области, а именно в Станично-Луганском и Новоайдарском районах, вчера было спокойно.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения в результате боевых действий двое украинских военных, еще один боец подорвался на мине.