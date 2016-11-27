Боевики шесть раз обстреляли позиции АТО на луганском направлении

"Всего же за сутки на луганском направлении произошло шесть вражеских обстрелов, из них два из тяжелого вооружения", - сказал А.Мотузянык.

Представитель Минобороны добавил, что позиции сил АТО были дважды обстреляны из минометов.

По его словам, на указанном направлении противник нарушал "режим тишины" в Орехово, что на бахмутской трассе, а также под Попасной. Зато на востоке области, а именно в Станично-Луганском и Новоайдарском районах, вчера было спокойно.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения в результате боевых действий двое украинских военных, еще один боец подорвался на мине.