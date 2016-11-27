Бойовики шість разів обстріляли позиції АТО на луганському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. За добу на луганському напрямку бойовики шість разів обстріляли позиції сил АТО, на сході області було спокійно. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Всього ж за добу на луганському напрямку відбулося шість ворожих, з них два з важкого озброєння”, — сказав О.Мотузяник.
Речник Міноборони додав, що позиції сил АТО були двічі обстріляні з мінометів.
За його словами, на зазначеному напрямку противник порушував “режим тиші” у Оріховому, що на Бахмутській трасі, а також під Попасною. Натомість на сході області, а саме в Станично-Луганському та Новоайдарському районах, вчора було спокійно.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО отримали поранення внаслідок бойових дій двоє українських військових, ще один боєць підірвався на міні.