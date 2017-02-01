Боевики начали утро с попытки штурма в районе Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В 7:00 в среду боевики силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма, противник остановлен, однако бой продолжается. Об этом сообщили УНН в пресс-центре штаба АТО.
"Сегодня силы российско-оккупационных войск продолжили обстрелы украинских позиций вблизи Авдеевки. Противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 “Град”, артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Ночью оккупанты совершили попытку штурма наших позиций. Атака провалилась. Враг отступил.
В семь часов российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма. Противник остановлен. Бой продолжается. Ситуация уточняется", - говорится в сообщении.
Напомним, глава Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что в течение ночи с 31 января на 1 февраля, в Авдеевке стало немного спокойнее.
Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.