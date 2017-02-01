Бойовики розпочали ранок зі спроби штурму в районі Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. О 7:00 у середу бойовики в районі Авдіївки силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму, противника зупинено, однак бій триває. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"Сьогодні сили російсько-окупаційних військ продовжили обстріли українських позицій поблизу Авдіївки. Противник застосовував реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град”, артилерію калібру 152 міліметри, гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вночі окупанти здійснили спробу штурму наших позицій. Атака провалилася. Ворог відступив.
О сьомій годині російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму. Противника зупинено. Бій триває. Ситуація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що протягом ночі, з 31 січня на 1 лютого, в Авдіївці стало дещо спокійніше.
Раніше в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.